Candelaria Tinelli se rapó un costado de la cabeza al estilo de Britney Spears

La argentina apostó a un cambio de look y se comparó con la ‘princesa del pop’

No hay duda: a Candelaria Tinelli le gustan los constantes cambios de looks. Lo hizo en marzo pasado y ahora volvió a recurrir a una máquina de cortar el pelo para raparse un costado de la cabeza, al estilo Britney Spears en su etapa más polémica.

“Ops I Did It Again”, citó la famosa canción de Spears en el posteo en el que mostró su nuevo corte de cabello a comienzos de marzo. Esta vez las canciones no hicieron falta y la morena recurrió a una imagen de la propia cantante internacional para mostrar su nuevo estilo hecho por ella misma.

¿La particularidad? La épica escena a la que se refiere el corte de cabello que Cande eligió. Recordemos que en 2007 Spears tuvo un brote psiquiátrico en el que golpeó un vehículo con un paraguas frente a los paparazzi, luego de afeitarse toda la cabeza y perder la custodia de sus hijos.

Si bien Cande se comparó con humor, lo cierto es que sus fanáticos apoyaron fervientemente la renovación a pesar de que horas antes había consultado sobre su corte de pelo y muchos le pidieron que mantuviera el estilo que tenía.