Costco todavía presenta escasez en varios productos: conoce cuáles

La pandemia sigue provocando que haya escasez de muchos productos

A mediados de marzo, las tiendas de comestibles sufrieron escasez de productos no perecederos, como artículos de limpieza y productos para baño. De hecho, aún hay varias grandes cadenas que están batallando para reabastecer sus estantes.

En el caso de Costco, la cadena de almacenes sufrió escasez de toallitas desinfectantes y papel higiénico, y es posible que tenga el mismo problema en estos y otros productos durante las próximas semanas.

Para mantenerse al día con la demanda de ciertos alimentos básicos durante los pasados meses, Costco tuvo que contratar más proveedores y rellenar los estantes con artículos menos populares, de acuerdo con Eat This, Not That!

Por ejemplo, la cadena de almacenes generalmente obtiene sus toallas de papel de dos proveedores, pero ahora compra de hasta cuatro fabricantes diferentes.

Además, en este mes de octubre, Costco no estará ofreciendo tantos disfraces de Halloween o dulces como lo hacía antes, ya que se espera que el número de personas que salgan a pedir ‘dulce o travesura’ sea menor debido a la pandemia.

Asimismo, están planeando guardar en sus bodegas los muebles de patio y otros artículos de temporada para venderlos el próximo año. De esta manera, no se verán en la necesidad de darlos con descuentos.

