Trump sugiere que no ha perdido el cabello gracias a las papas de McDonald’s

Ya es bien conocida la predilección que siente el presidente Trump por la comida de McDonald’s, y ahora parece estar convencido de que las papas fritas de esta empresa pueden ser la razón por la que aún tiene cabello.

Y es que Trump respondió a un tweet de 2018 que había sido publicado por el secretario de prensa de la Casa Blanca del presidente George W. Bush, Ari Fleisher, quien denunció como falso un informe que decía que un químico en las papas fritas de McDonald’s podría ayudar a curar la calvicie, según se informó en MSN.

No wonder I didn’t lose my hair! https://t.co/jBFE2OEhS2

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2020