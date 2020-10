Hay lobo para rato: Raúl Jiménez firma con los Wolves hasta 2024

Las especulaciones sobre el futuro de Raúl Jiménez se han terminado: El delantero mexicano firmó una extensión de contrato por cuatro años con los Wolves.

Este sábado, el club anunció en sus redes sociales que el jugador mexicano jugará con ellos hasta el 2014, acabando así con los rumores que lo vinculaban a la Juventus.

Jiménez es el máximo goleador de los Wolves, con solo dos temporadas en la Premier League.

