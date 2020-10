Sherlyn confiesa que podría regresar muy pronto a las telenovelas

Aunque está disfrutando su etapa de mamá primeriza, la actriz podría regresar a los foros de una telenovela junto a un importante productor de Televisa

Sherlyn se convirtió en mamá el pasado 30 de mayo, y aunque está disfrutando esta bella etapa, no deja atrás su carrera artística, por lo que hace unos días reveló que su regreso a la televisión podría darse más pronto de lo que ella imaginó.

Durante una entrevista con Alejandra Espinoza para el programa ‘El Break de las 7’, la actriz dio a conocer que ya se encuentra en pláticas con el productor Juan Osorio, quien se acercó a ella para proponerle un personaje dentro de su próxima telenovela, sabiendo que lo más importante para ella en estos momentos es cuidar de su pequeño André.

“Ya hay plática con Juan Osorio, probablemente volvamos a trabajar muy pronto. La ventaja de tener amigos, cómplices y jefes que te conocen desde siempre es que Juan el día que me vio me dijo: ‘A ver Sher yo sé que eres mamá y sé que estás en lactancia, vamos a organizarnos para que los tiempos cuadren y lo hagamos de la mejor forma posible’“, reveló.

Visiblemente feliz, la protagonista de ‘Elisa Antes del fin del mundo’, confesó que no se olvida del trabajo:

“Entonces sí, regresaré a trabajar, pero con muchos permisos porque la prioridad es André, pero no hay que dejar de lado la parte importante que es el sentirnos realizadas en la parte profesional“, dijo.

Aunque la posibilidad de regresar a Televisa aún no está confirmada, aseguró que no tiene problema en asistir a las grabaciones, ya que la casa de su mamá está muy cerca y muy probablemente ella sería quien la ayude a cuidar de su bebé mientras trabaja:

“No me da miedo porque tengo todo fríamente calculado. Mi mamá vive muy cerca de mi lugar de trabajo, entonces hasta el día de hoy no me he despegado de él más de dos horas y eso porque tengo que ir al dentista o alguna cosa que con el tema de la pandemia también trato de evitar que ande en la calle lo más que se pueda. Mi lugar de trabajo está pegado a la casa de mi mamá y pienso poder echar brinquitos para visitarlo, para darle besos, para darle de comer y regresar al foro. Por ese lado creo que todo va a estar en orden“, explicó feliz.

Para finalizar con este tema, Sherlyn aseguró que todavía están en pláticas y hasta que no esté cien por ciento confirmado no se preocupará por eso.