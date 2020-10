Sofía Vergara demuestra que hay vida más allá de “Modern Family”

La actriz ocupa el primer puesto de la lista anual elaborada por la revista Forbes

El papel de Gloria Delgado-Pritchett en la serie “Modern Family” convirtió a Sofía Vergara en una estrella entre el gran público estadounidense y también en una mujer muy rica, gracias a los 500.000 dólares que llegó a embolsarse por episodio y que la convirtieron durante tres años -dos de ellos consecutivos- en la actriz mejor pagada de la pantalla chica.

El final de la popular serie hizo que se le abriera un abanico de posibilidades a nivel profesional, pero también la colocó en la tesitura de no contar con un trabajo garantizado por primera vez en once años. A diferencia de otros intérpretes que se han visto encasillados en el papel que les dio la fama, la colombiana ha sabido pasar rápidamente la página, reinventándose como personalidad televisiva en el programa “American’s Got Talent”.

Los diez millones de dólares que se rumorea que la cadena ABC accedió a pagarle por temporada con tal de que se sumara al jurado del concurso han contribuido a encumbrarla en el primer puesto de la lista anual elaborada por la revista Forbes, que recopila a las actrices de la industria que se han embolsado los mayores salarios.

Su último trabajo en el cine fue en la cinta producida por su marido Joe Manganiello, “Bottom of the 9th”, en la que ella daba vida a su pareja en la ficción, y también se lanzó a la producción con una película de animación titulada “Koati” inspirada en los animales de las selvas tropicales. Eso se suma a sus acuerdos como imagen de distintas marcas y sus proyectos paralelos, en forma de colecciones cápsula para grandes compañías como Walmart o Rooms To Go.

A diferencia de Sofía, cuya fortuna procede de su trabajo en televisión y no siempre como actriz, el segundo puesto de la lista lo ocupa Angelina Jolie, gracias al cheque con un montón de ceros que Marvel le extendió para que se sumara a su universo en la próxima película “The eternals” y que ha contribuido sin duda a que su cuenta bancaria supere los 35 millones de dólares. La sigue de cerca Gal Gadot en tercera posición, gracias a su estatus de estrella en la competencia -D.C. Comics- como Wonder Woman.

