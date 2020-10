Andrés Guardado ya sabe a quién cederá la estafeta de capitán de la Selección Mexicana

El jugador de 34 años ya busca sucesor

Andrés Guardado es el capitán de la Selección Mexicana desde 2018, cuando Rafael Márquez anunció su retiro.

Ahora, el jugador del Betis ve a Raúl Jiménez como su sucesor. “El Principito” considera al delantero de los Wolves un líder natural y considerando que él tiene 34 años, Jiiménez sería su sucesor como capitán del Tri.

“A uno le queda poco tiempo, estamos aquí para ayudar lo que haga falta y hasta que el ‘Tata’ lo vea que uno pueda ser útil, pero ya ellos tienen que tomar ese paso al frente, el mismo Raúl, que para mí es el nuevo líder de esta selección y ojalá que podamos. Lo que siempre se habla, dar ese paso que nos hace falta como fútbol mexicano”, dijo en entrevista con TUDN.

Gerardo Martino convocó a una camada de jugadores jóvenes para los partidos de la Selección en Europa, algo que Guardado vio con buenos ojos, además de considerar como algo bueno que los futbolistas mexicanos jueguen en equipos pequeños del futbol europeo.

“Era momento necesario que el futbol mexicano a nivel generacional tuviera este cambio. Es muy bueno que los jóvenes, por lo menos los que se acaban de venir, se hayan venido tan jóvenes y estén apostando por ir a clubes medianos, bajos, para empezar su carrera en Europa, que es el camino para el fútbol mexicano, no todos los jugadores vamos a poder salir a equipos top, porque no tenemos todavía ese peso internacional y no hemos demostrado nada para poderlo hacerlo, habrá excepciones, pero es el camino para ir creciendo como fútbol mexicano”.

Guardado tiene una larga trayectoria como futbolista en Europa, donde ha jugado en España, Holanda y Alemania; así que espera que otros mexicanos sigan su camino.

“Ojalá ellos se puedan consolidar en el fútbol europeo. Los que ya han tenido tiempo como el Chucky (Hirving Lozano), Tecate (Jesús Corona). El Tecate para mí ya está consolidadísimo y el Chucky debe consolidarse en el Napoli, que le ha costado pagar el derecho de piso del cambio de liga y de un equipo más competitivo. Ojalá que cómo empezó esta temporada siga demostrando la calidad que tiene; ellos van a ser los líderes del mañana“.