Comunidad bloquea auto de ICE y logra que liberen a inmigrante recién detenido

La presión de miembros de la comunidad consiguió que agentes de ICE liberaran a un inmigrante que estaba detenido en un auto de la agencia federal durante un operativo en Lynn, Massachusetts.

De acuerdo con información de medios locales y grupos de activistas, los agentes llegaron el lunes a una vivienda de Lloyd Street para detener a Robelio Gonzales, un inmigrante guatemalteco, que estaba con su hija menor de edad en ese momento.

Un familia del inmigrante llamó a Lynn United For Change, una organización defensora de los inmigrantes. Unos 40 activistas llegaron al lugar y rodearon el auto donde Gonzales estaba esposado. Vecinos y la Policía de Lynn también llegaron a la escena.

Protestors lock arms around government vehicle holding ICE detainee in Lynn. They’re trying to pressure agents to release him. https://t.co/EnFlZv3Ka5 pic.twitter.com/XT0pB0KSHX

— Simón Ríos (@simonfrios) October 5, 2020