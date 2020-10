Los rines de los autos Tesla son el objeto del deseo en el mercado negro

Con una fotografía que muestra un auto Tesla completamente sin rines sobre paneles de plástico, la división Pacífico del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) advirtió a los propietarios de estos carros de este tipo de robos en la ciudad.

“Propietarios de carros Tesla en Palms y Mar Vista, tengan en cuenta que los rines y las llantas Tesla son muy buscadas en el mercado negro”, dice el texto acompaña la fotografía compartida en Twitter.

Tesla owners in Palms and Mar Vista Area, be aware #Tesla Rims and Tires are a hot commodity in the black market.

** DO ** Activate the #sentrymode and plug a flash drive to record events 🎥🎥🎥 https://t.co/JR7f465BQ2

** Whenever possible, park in well lit public areas. pic.twitter.com/pexeAnMWH0

— LAPD Pacific (@LAPDPacific) September 30, 2020