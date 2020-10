Por hablar en español: asaltan a integrantes del grupo The Mavericks en Tennessee

Un miembro de la banda latina de rock country The Mavericks dijo que fue agredido por hablar español en Franklin, una ciudad al sur de Nashville, durante el fin de semana.

Raul Malo en nombre de The Mavericks publicó en Facebook: “Nos entristece muchísimo enterarnos del asalto a nuestro compañero de banda Lorenzo Molina, y su amigo y compañero músico Orlando Morales, supuestamente por hablar español entre ellos en un establecimiento público. Que este asalto ocurra mientras celebramos el Mes de la Herencia Hispana con nuestra propia actuación (con Lorenzo) esta noche en los Premios de la Herencia Hispana, demuestra que aunque hemos recorrido un largo camino, todavía tenemos un largo camino por recorrer. Estados Unidos es mejor que esto.”

El trompetista Lorenzo Molina Ruiz publicó en línea que él y su amigo Orlando Morales estaban en un bar deportivo cuando fueron atacados.

La policía dijo que el asalto ocurrió en Tony’s Eat & Drink en Franklin, durante la noche del sábado.

Ruiz publicó en un GoFundMe iniciado para Morales, un compañero músico, que el asalto se provocó porque la pareja hablaba español. Hasta ahora, la recaudación de fondos ha alcanzado más de $18,000 dólares.

Los Mavericks dijeron que el trompetista Lorenzo Molina Ruiz fue agredido, supuestamente por hablar español.

La policía está investigando el asalto en Tony’s Eat and Drink en Franklin, Tennessee, ocurrido el 4 de octubre de 2002.

Lorenzo and Orlando, two of the trumpet players in The Mavericks, were attacked and badly beaten by racists inside Tony’s Eat and Drink in Cool Springs, TN. The bouncers refused to call police to help them. This is what is happening in America. pic.twitter.com/ZOD9LN7Wb7

