Se burlan de Dulce María en ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno lee de su libro de poesía

No perdieron la oportunidad de mofarse de la ex RBD

Dulce María actualmente se encuentra embarazada y esperando a su primer bebé. La actriz y cantante reveló que no estará en el reencuentro de RBD ya que se le complica por su embarazo.

Cuando en “Ventaneando” hicieron el reportaje, Daniel Bisogno no perdió la oportunidad para burlarse de la también protagonista de “Falsa Identidad“. Desde que Dulce publicó un libro de poesía, el presentador de televisión se mofa de que ella haya podido publicar algo así.

Los chistes de Bisogno eran casi a diario que en su momento Dulce María le mandó una copia del libro autografiado, firma que el conductor volvió a leer al aire de nueva cuenta.

Daniel Bisogno vuelve a leer del libro de Dulce María, Dulce Amargo pic.twitter.com/lBZidj3687 — Cheesemes (@elcheeseme) October 7, 2020

Bisogno empezó a “leer” cosas en portugués que estaban fuera de tono completamente. Pati Chapoy tuvo que poner orden y se levantó a quitarle el libro para que no pudiera leer más.

Los conductores reaccionaban a las declaraciones que hizo Dulce tras aclarar sus razones por no reunirse con sus compañeros de “Rebelde”.

“A mí obviamente me encantaría estar ahí físicamente, pero como saben pues estoy embarazadísima, por ahí pueden ver mi panza que cada día crece más”, declaró la actriz por su ausencia en la reunión virtual.

“En este momento yo no puedo ser parte, siendo muy muy honesta conmigo y con todos los demás, no puedo comprometerme a estar al 100%, porque como todos saben estoy embarazada, estamos en medio de una pandemia, que bueno… hasta ahora no han dado fecha de alguna vacuna, de alguna cosa que nos dé como luz verde para decir ‘bueno, ok’”, agregó.