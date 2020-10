El ejercicio con el que Danna Paola consiguió unos glúteos firmes

View this post on Instagram

Y ya que seguimos en el mood “healthy”🖤 (long story short) El pasado 11 de mayo de este año, di una clase completa junto con mi amiga e instructora más top, bella y un brillante ser humano, mi querida @maricoles ❤ con toda mi familia @siclo en Madrid. Son de esas experiencias que me cambiaron la vida, y tengo que contarlo. Hace 4 años fui a mi primera clase, normal yo solisima en México, hice el oso de la vida 🤦🏻‍♀ y me caí de la bici “literal” golpeándome terrible con el pedal y muerta de oso jure no volver jamás. (Ó sea, no soy muy deportista, y siempre me pasa algo cuando intento hacer un deporte nuevo) 😅😂 Pero este año acá, buscando una mejor versión de mi y algo que me hiciera sentir feliz, me topé con el estudio de Síclo Madrid y con María. Decidí romper con todos los prejuicios sobre mi misma y el “no puedo” de ese día y años, y retarme con las ganas de hacer algo diferente, so, i did it. Y FUE OTRA COSA, salí tan motivada y feliz de esa primera clase aquí, el haber sentido una vibra increíble, rompí con mis propios “no” y desconectarme completamente, las palabras tan exactas en ese momento de mi vida cuando Mary hablaba durante la clase, es como la voz que necesitas escuchar cuando menos mas lo necesitas, y la adrenalina a full con la música a todo volumen en un cuarto oscuro, sudando y sin sentirme juzgada ante nada, pues quedé fascinada y encontré mi lugar de escape básicamente… se volvió un reto para mi, el cada vez ser mejor en algo que me hacia feliz, y me volví adicta. Y del cual hoy soy FAN FAN y se han convertido también en mi familia Mexa acá estando todos tan lejos. So, jamás dejaré de agradecer lo que ha sido para mi todo este viaje y la experiencia de haber tenido una clase rodando con mi música y Mary acompañándome después de haberle aprendido tanto estos meses, ese día ya yo rodando muy “Pro” 😛y disfrutando al máximo de algo que además de ser ejercicio es divertido. So, this is it! Fue una experiencia INOLVIDABLE que amo y sigo disfrutando mucho, y mi @letiode que también ha sido parte fundamental de todo esto, gracias 💜💕 Gracias también a toooodo el equipo de @honestgreens y de @oysho_sport por haber sido parte.