El look que Carolina Sandoval definitivamente no debería repetir

La Venenosa fue criticada por este outfit ¿Crees que le favoreció?

Carolina Sandoval nunca ha tenido pena de mostrarse tal y como es, y en más de una ocasión se ha llevado críticas por esto. Así le ocurrió con el look que utilizó para los premios Billboards del año pasado en donde su vestido de sirena color verde no fue bien recibido.

No solo fue el color lo que llamó la atención, sino la forma. Carolina llegó al evento de verde brillante con holanes en el pecho y en la parte de abajo. Muchos aseguraron que el look no le favoreció en nada e incluso parecía un vestido de fiesta de disfraces pues compararon los brillos con una “cola” de pescado.

Lo cierto es que ese día Carolina se la pasó muy bien y al igual que las muchas otras veces en la que han atacado sus outfits, no le importaron las críticas de sus haters.

La Venenosa ahora que salió de Suelta la Sopa está arrasando en las redes sociales. Tan solo en Instagram tiene más de 2.5 millones de seguidores a quienes divierte con sus ocurrentes videos.

