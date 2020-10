Gran historia: Luis Romo llegó a ser futbolista gracias a la familia de ‘Chuletita’

Darío Romo narró cómo la familia del ‘Chuletita’ Orozco fue importante para el desarrollo de su hermano

Darío Romo, hermano mayor del jugador celeste y nueva estrella de la Selección Mexicana, Luis Romo narró cómo la familia del ‘Chuletita’ Orozco fue importante para el desarrollo del jugador que ahora es una de las futuras promesas del fútbol azteca.

En entrevista para ESPN, Darío Romo confesó que la familia del ‘Chuletita’ fue muy importante porque el papá del excruzazulino lo invitaba a su escuelita de fútbol e incluso reveló que cuando Orozco era jugador del Cruz Azul, le consiguió pruebas para que entrara a La Máquina.

“A mí me tocó tener la fortuna de estar en la primaria con Javier Orozco. La verdad, yo no conocía nada del fútbol, por casualidad, cosas del destino, me toca estar en la primaria con él y a la edad de ocho años sacan una selección de la primaria, me toca estar junto con Javier. El papá de Javier, ‘don Chuleta’, era el de la selección de la escuela.

Dario narró que comenzó a entrenar dos días a la semana y luego invitaron a su hermano quien fue ganando nivel en las categorías inferiores y después de probar su nivel en posiciones como delantero, extremo y en el medio campo, su amistad con la familia Orozco permitió que Luis se probará en el Cruz Azul.

Ahora Luis Romo es un referente del Cruz Azul y ya debutó con la selección mayor mexicana y tiene un gran futuro por delante y todo gracias a la familia de ‘Chuletita’ Orozco.