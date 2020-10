Parece no haber más ayuda económica para las aerolíneas hasta después de las elecciones, lo cual dejará más de 40,000 desempleados temporales

Una ráfaga de tweets que el martes el presidente Donald Trump pareció sembrar más incertidumbre sobre si las aerolíneas obtendrían una segunda ronda de ayuda contra el coronavirus antes de las elecciones.

En el lapso de sólo siete horas, el presidente puso cara a cara el tema de la ayuda adicional para las aerolíneas por la pandemia del coronavirus. Después de twittear que había ordenado a los republicanos que terminaran las negociaciones con los demócratas del Congreso para terminar las conversaciones de ayuda para recibir un nuevo programa de ayuda por coronavirus.

Trump volvió a escribir un tweet diciendo que las conversaciones sobre la ayuda para las aerolíneas y a las pequeñas empresas regresarían.

…request, and looking to the future of our Country. I have instructed my representatives to stop negotiating until after the election when, immediately after I win, we will pass a major Stimulus Bill that focuses on hardworking Americans and Small Business. I have asked…

