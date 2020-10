Salma Hayek y el escotado vestido alemán que no contuvo sus atributos

View this post on Instagram

When I was still breastfeeding my baby Valentina, I lost a bet in the German show “Wetten Dass…?” and my forfeit was to put on this beautiful, traditional dirndl that @karllagerfeld convinced me to wear, even though I could barely get myself in it! How do you say “no” to a #fashion king? Cuando todavía estaba amamantando a mi bebé Valentina, perdí una apuesta en el programa alemán "Wetten Dass …?" y mi castigo fue ponerme este hermoso y tradicional #dirndl que #KarlLargerfeld me convenció de ponérmelo, ¡aunque apenas cabía en él! ¿Cómo le dices "no" a un rey de la moda? #tbt #ThomasGottschalk #wettendass #germany