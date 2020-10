Huracán Delta se acerca a Louisiana con peligrosos vientos, lluvias y marejadas

El huracán Delta es una tormenta de categoría 2 que se dirige a tocar tierra en la costa del Golfo de Estados Unidos esta noche con marejadas ciclónicas potencialmente mortales, vientos dañinos e inundaciones de lluvia desde Louisiana y el este de Texas hasta Mississippi. Esto incluye algunas de las mismas áreas que fueron devastadas por el huracán Laura hace más de un mes.

Como se esperaba, Delta ha comenzado a debilitarse ligeramente, pero es importante no concentrarse en sus vientos máximos sostenidos, ya que seguirá siendo un huracán poderoso cuando llegue a la costa del Golfo,, según weather.com

Hurricane #Delta made its way past the Yucatan Peninsula and has now re-organized as a Category-3 hurricane in the #GulfofMexico this #FridayMorning, with wind speeds of 120 mph. While the eye is no longer visible on @NOAA's #GOESEast, deep convection continues at its core. pic.twitter.com/A1tXWahp4s

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) October 9, 2020