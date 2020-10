Acusan de terrorismo a miembros de milicia que planeó secuestro de gobernadora de Michigan

Seis presuntos miembros de una milicia acusados de conspirar para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, fueron procesados el viernes por cargos de terrorismo, dijo la oficina de la fiscal general del estado. El séptimo está pendiente de extradición a Michigan.

En total, la fiscal general Dana Nessel presentó 19 cargos por delitos graves estatales contra los siete hombres, que están acusados de pertenecer a Wolverine Watchmen o asociados de Wolverine Watchmen.

Según Nessel, los siete sospechosos supuestamente pidieron a los miembros del grupo que identificaran las direcciones domiciliarias de los agentes del orden, hicieron amenazas de violencia para instigar una guerra civil que condujera al “colapso social” y estaban planificando y capacitando para una operación de ataque al edificio del Capitolio estatal y secuestrar a funcionarios del gobierno, incluida Whitmer, reportó CBS News.

Los seis procesados el viernes fueron identificados como Shawn Fix, de 38 años; Eric Molitor, 36 años; Michael Null, 38; William Null, de 38 años; Pete Musico, 42 años; y Joseph Morrison, 26. El séptimo sospechoso, Paul Bellar, 21, está siendo extraditado de Carolina del Sur.

También se presentaron cargos federales contra otras seis personas. Cinco de las seis de esas personas están programadas para comparecer ante el tribunal el 13 de octubre, y la sexta será extraditada de Delaware.

CBS News obtuvo un boletín del FBI que salió la semana pasada advirtiendo que los extremistas antigubernamentales están potencialmente enfocados en provocar violencia “en los próximos tres meses” y “hasta la inauguración de enero de 2021” y que las elecciones presidenciales “podrían ser un punto de inflamación. ”

Whitmer culpó el jueves a la retórica del presidente Trump de “avivar la desconfianza, fomentar la ira y dar consuelo a quienes propagan el miedo, el odio y la división”, y calificó sus palabras como un “grito de guerra” para los grupos de odio.

Trump respondió el jueves por la noche en una serie de tuits condenando la “violencia extrema”, pero también criticando a Whitmer por no decir “gracias”. También dijo que su “Departamento de Justicia y las fuerzas del orden federales” merecían crédito por frustrar el “peligroso complot”.

