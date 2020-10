Cristiano Ronaldo anuncia su retiro con Portugal

Hay un momento que todos sabemos que va a llegar aunque nos neguemos a creerlo, que es el retiro de Cristiano Ronaldo de las canchas, y fue el propio jugador que ya le puso fecha a su última participación con su selección.

Poco a poco se acerca el final de la exitosa carrera del “Comandante” y reveló que se retirará de la Selección de Portugal tras finalizar el Mundial de Qatar 2021, “la Copa del Mundo de 2022 será la última para mí”, confesó el delantero de la Juventus, según el medio Sportbible.

Cristiano Ronaldo: "The 2022 FIFA World Cup will be my last" 🇵🇹😭 pic.twitter.com/seRPHCjrb4

— SPORTbible (@sportbible) October 11, 2020