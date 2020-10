Decepcionados están los fans de Adamari López por la enorme camisa blanca que llevó a Telemundo 

Para los fans del mal vestuario de Adamari están en la producción del programa que no escuchan al público...

Adamari López está más delgada. Las imágenes de sus looks al día en Un Nuevo Día han demostrado lo mucho que ha bajado de peso. Algunos de los trajes y vestidos que ha lucido la han favorecido en gran medida, mientras que otros no le han permitido sacar mayor provecho de su nueva silueta. Esta semana el público ha resentido esto.

La conductora llegó a Telemundo con una camisa blanca, demasiado grande y holgada. Sólo su pantalón azul le hizo justicia al pegarse a sus piernas y caderas. Dejando ver parte de su abdomen más plano. Lamentablemente la camisa lo único que logró fue darle mayor volumen en la zona del pecho, los hombros y los brazos.

Los seguidores del programa y admiradores de Adamari no entienden qué es lo que motiva al equipo de vestuario de la puertorriqueña. “Perdón, siempre linda Adamari pero ¿porqué no usa ropa de su talla? Así cómo vistió hoy no le favorece“. Los fans no logran comprender porqué la hacen seguir luciendo ropa tan grande: “Yo amo a Ada tiene muchísimo talento es muy bellas pero las topa que usa no me gusta es Ropa grande“.

Los fans han llegado a sospechar que los productores del programa no leen los mensajes del público, porque las críticas hacía el vestuario de Adamari destacando que no les gusta cuando usa ropa muy holgada es una constante, que parecen querer ignorar. Al menos eso opina parte del público televidente: “Nos se porque se pone esas blusas y esas cosas anchas ni modo que lastima ese programa tan bien que emenazaron era muy buen programa la verdad ,hay q darle oportunidades a otras personas es verdad… Pero para un programa como este matutino hay que ser más selectivo en definitiva no es culpa de ellos, si no una producción que está de tras de todo feliz día“.