Las hospitalizaciones por coronavirus en California están en su punto más bajo de los últimos seis meses

El estado de California parece estar teniendo buenos datos en torno a la pandemia del coronavirus y actualmente presenta un número bajo de personas hospitalizadas por la enfermedad.

Y aunque en algunas partes del país el coronavirus no da tregua y el número de casos aumenta nuevamente, California sigue siendo el estado con mayor de casos en los Estados Unidos. En el estado dorado se han registrado 850,028 casos de coronavirus y 16,527 muertes desde que inició la pandemia.

Hasta el pasado fin de semana la tasa de positividad con respecto al número de pruebas realizadas se ubicaba en 2,6%, la más baja registrada. Además solo 2,209 personas estaban hospitalizadas en todo el estado y sería lo más bajo desde el mes de abril, representando un 8% en los últimos 14 días.

Today’s #COVID19 update:

Our 7 day average caseload is 3,321.

Our test positivity rate is 2.6%.

Our hospitalizations are down 8%.

Our ICU rates are down 13%.

WEAR A MASK. Physically distance. Be smart. Do your part.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 12, 2020