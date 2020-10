Telemundo le ofrece contrato a Carolina Sandoval tras salida de ‘Suelta La Sopa’

La presentadora de televisión habría recibido una oferta de Telemundo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carolina Sandoval salió de “Suelta La Sopa” hace algunas semanas ante la controversia. La llamada “Venenosa” era una de las favoritas del público ya que sus opiniones siempre causaban escándalo por ser tan honesta y directa.

Mucho se ha hablado de que si Sandoval demandaría a Telemundo por haberla corrido de la manera en que lo hicieron. Sin embargo, la cadena latina le estaría ofreciendo un contrato para seguir en la nómina, pero no es lo que parece.

En entrevista con el sitio TVyNovelas, se le preguntó a Carolina si le había dolido que Telemundo ya no le llamara para conducir.

“Depende de lo que llames dolor. Dolor cuando mi papá se murió, eso sí es dolor. Ellos (Telemundo) no dejaron de llamarme; de hecho, me están ofreciendo un contrato para que me quede de aquí a que termine el año, pero no en pantalla“, reveló la presentadora. “Ellos no me quieren en otro lugar de competencia, quieren que yo firme ese documento para simplemente tenerme, pero no al aire“.

Lo que Sandoval explica es que el contrato sería para mantenerla callada por un tiempo y que no pueda ir a otro programa si le ofrecen empleo porque estaría bajo una exclusividad.

Carolina explicó que no ha tomado el contrato y ni siquiera está pensando en hacerlo.

“Estoy dejando que pase el tiempo, el tiempo de Dios es perfecto”, agregó.