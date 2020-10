Un puma persigue a un caminante, las escalofríantes imágenes se hacen virales

Un hombre, que se aventuraba a través de una ruta de senderismo en Utah, se cruzó un gran depredador felino, que lo siguió y rastreó durante 6 aterradores minutos.

Kyle Burgess publicó un video completo del aterrador encuentro, que tuvo lugar en Slate Canyon Trail. Las imágenes muestran que se encuentra con unos cachorros de puma a lo largo del camino. Luego se topó cara cara a cara con su madre, que tenía una actitud desafiante y muy protectora.

En cuanto se da cuenta de que el puma está siguiendo su rastro, el hombre comienza a retroceder lentamente, tratando de no asustar al felino o hacer que salte. Aún así, se abalanzó sobre él varias veces.

"My heart is racing."

