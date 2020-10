Conoce a Jewel Hurtado, la concejal más joven en California

Es madre, latina, estudiante y representante de una de las ciudades de Fresno

En 2019, a los 20 años de edad, Jewel Hurtado ganó por seis votos las elecciones locales para concejal de la ciudad de Kingsburg, convirtiéndose así en la funcionaria más joven de esa ciudad de 12,500 habitantes y que se ubica a 20 millas al sur de Fresno, en el corazón del Valle de San Joaquín.

A principios de 1870, los inmigrantes suecos se establecieron en Kingsburg —que entonces consistía en apenas algo más que la estación del tren y algunas granjas— dándole un estilo particular y el sobrenombre de “Pequeña Suecia”.

Después de su triunfo electoral, Jewel fue muy expuesta por los medios de comunicación que siempre remarcan que es madre soltera —ella prefiere hablar de paternidad o maternidad compartida— latina,

bi-sexual y estudiante.

Sin embargo Jewel, nacida en Fresno en 1998, representa una nueva generación de líderes con ideas sociales claras, deseo de cambios, sumado a un profundo sentido local.

“Siempre quise hacer algo relacionado al trabajo social, creo que va de la mano con la política”, dice con una madurez poco común en una persona de 21 años.

Ahora estudia en el Colegio Comunitario de Fresno y está preparando su transferencia a CSU Bakersfield para continuar con sus estudios de sociología.

Camino a la política

Y ¿cómo a una “niña como todas” llegó a gustarle la política y decidirse por ser candidata a concejal de su ciudad?

“Cuando tenía 17 años, la alcaldesa de Kingsburg, Michelle Roman visitó nuestra escuela preparatoria.

Ella nos explicó muy bien cómo funciona el gobierno local… Yo nunca había prestado atención al gobierno de la ciudad”, dice Jewel.

“Me interesó mucho el tema, me seguí comunicando con ella y se transformó en mi mentora”. Roman nominó a Jewel para integrar la Comisión Juvenil de Kingsburg, una experiencia que fue decisiva en su formación.

“Estaba muy emocionada y aprendí tantas cosas, sobre presupuesto, vivienda… Y empecé a asistir a las reuniones del Ayuntamiento. Un día me dije que yo podía hacer ese trabajo, pero no pensé que sería tan pronto”, dice Jewel riéndose.

“Yo estaba de voluntaria en una campaña electoral en la ciudad de Sanger [vecina a Kingsburg] y hablando con una vecina, ella me dijo que para ser tan joven sabía mucho y que debería ser candidata a concejal”.

Al principio Jewel se negó a seguir el consejo. “Apenas tenía 19 años y un bebé que cuidar”, dice.

Pero la sangre de la política corre por sus venas. Después de todo, su madre trabaja para la senadora estatal Anna Marie Caballero (Dem-distrito 12) y sus abuelos formaron parte de la UFW en los tiempos de César Chávez.

Poco después, siendo voluntaria de la campaña de Eddie Valero para supervisor del condado de Tulare

—quien resultaría ganador—Jewel escuchó un discurso del candidato que la ayudó a definir su futuro inmediato.

“Llame a mi mamá y le dije que ya estaba lista, que quería ser candidata a concejal”.

Superar las críticas

Por supuesto, su candidatura recibió críticas y dudas —“demasiado joven”, “tiene un bebé, no va a tener tiempo para su trabajo”, etc. Pero Jewel no se amedrantó.

Con la ayuda de Emilio Huerta, hijo de la legendaria activista Dolores Huerta, su madre, su abuela y un pequeño grupo de amigos, Jewel empezó a planear su campaña.

“Tienes que prepararte muy bien, inclusive tienes que anticiparte a lo que te van a preguntar y criticar. Por ejemplo, cómo responder si te preguntan por posiciones políticas consideradas ‘liberales’ en un ambiente conservador”, asegura Jewel.

“Varias personas que no estaban de acuerdo conmigo me prometieron su voto”.

El secreto quizás fue una campaña honesta en la cual la joven candidata no escondía sus opiniones y mantuvo los pies sobre la tierra a la hora de promesas electorales.

Además de vientos de cambio, que en el Valle no soplan muy intensamente, pero han contribuido a que en los últimos años varios candidatos y candidatas jóvenes, latinos, hayan llegado a puestos de gobiernos locales.

No es poco, considerando el predominio de la vieja estructura conservadora, especialmente representada por el partido Republicano, que controla aún los hilos políticos de las comunidades rurales de California.

A pesar de este conservadurismo, Jewel considera que el género no influyó en el resultado electoral.

“En Kingsburg, el gobierno local tiene tres mujeres y dos hombres. No creo que el género influya en la decisión de los votantes, al menos a nivel local”.

Sin embargo, aclara, ya en el gobierno siente que las mujeres son más “observadas” por la población y más presionadas.

Durante su campaña electoral, Jewel prometió trabajar para que la ciudad tuviera finalmente el parque prometido casi una década.

El parque ya fue inaugurado “y está en mi distrito”, dice emocionada.

Su objetivo es poder comunicarse con su comunidad y escucharla. “La mayoría de la gente no sabe lo que pasa en el gobierno de su ciudad”.

A los 17 años un aviso tuvo un fuerte impacto en Jewel.

“Vi una publicidad de Bernie Sanders para presidente y me atrajo mucho, me interesó lo que decía y me hice parte de su movimiento”, afirma Jewel.

“Durante su campaña nos recordaba que las personas valemos y que merecemos respeto. Parte de esto, está relacionado con que los trabajadores reciban un salario decente y tengan seguro de salud”.

Jewel y su madre fueron delegadas de Sanders en la Convención Demócrata.

Ella apoya el llamado “Green New Deal” (Nuevo Acuerdo Verde), un programa que busca enfrentar el cambio climático; quiere ampliar programas de viviendas populares, particularmente en zonas rurales y desarrollar la economía de su ciudad.

Grandes objetivos para una concejal de una pequeña ciudad del Valle de San Joaquin, que fue mesera y empleada de un centro comercial y que parece que nunca descansa.

“Siento que tengo mucha energía”, dice riéndose. “Me gusta lo que hago, me gusta ayudar”.