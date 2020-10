El impactante VIDEO que muestra a estudiantes bailando de espaldas durante una supuesta graduación en plena pandemia

Entre las muchas cosas que la aparición del coronavirus vino a alterar en el mundo, se encuentran las celebraciones de muchas fechas significativas, como fiestas de cumpleaños y graduaciones. Pero la mente humana encuentra maneras de adaptarse, aunque sea de formas que parecen extrañas.

Un impactante video que muestra a estudiantes bailando de espaldas durante una supuesta graduación en plena pandemia se ha hecho viral y ha desatado miles de comentarios variopintos, desde quienes expresan tristeza por la forma en que se los jóvenes deben bailar hasta quienes aseguran que no se trata de una graduación sino de una clase.

“No puedo decidir si esto es una locura o desesperadamente triste. ¡Este es un baile de graduación en la era de la estafa global de COVID! La sociedad ha entrado en modo de autodestrucción”, se lee en la descripción del video compartido en Twitter con la cuenta @YellowCube7.

En él se observan a decenas de parejas jóvenes tomadas de los brazos, espalda con espalda, bailando en una pista. En algún punto del video la cámara enfoca a un adulto que, con una mascarilla mal puesta, mueve la cabeza de un lado a otro en señal de desaprobación. Aunque no hay mucha distancia entre las parejas, todos los chicos traen mascarillas.

No está claro dónde se grabó el video, pero un usuario aseguró que la escena se registró en la República Checa, donde “la gente está acostumbrada a obedecer a la autoridad. Lograron introducir máscaras en marzo con efecto inmediato y en todas partes”. Otra usuaria escribió que el video le pareció “simplemente extraño, pero hablando personal y profesionalmente como trabajador de la salud, puedo jurar que COVID definitivamente NO es una estafa”.

“Entonces, un adulto que ni siquiera se cubre la nariz por completo, está tratando de burlarse de los niños que se vieron obligados a ir a la escuela durante una pandemia y están tratando de seguir viviendo normalmente”, afirmó otro usuario.

I can’t make up my mind whether this is crazy or desperately sad.

This is a Prom dance in the age of the global COVID scam!

Society has entered self-destruction mode. pic.twitter.com/bU2bs1Yq2Z

— BeachMilk (@YellowCube7) October 11, 2020