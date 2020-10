Ordenan evacuaciones por el incendio Bruder cerca de Redlands

El incendio ha obligado a ordenar evacuaciones y se teme que el calor y los vientos extiendan aún más el fuego

Un incendio forestal cerca de Redlands, en el condado de San Bernardino, ha carbonizado más de 100 acres y provocó la evacuación de viviendas en el área después de que el incendio estalló el miércoles por la noche.

Cal Fire dijo en un reporte que el incendio se estaba quemando en Live Oak Canyon Road entre la autopista 10 y San Timoteo Road. Los bomberos dicen que el avance del incendio se detuvo el jueves por la mañana en unos 100 acres y la contención es del 30%.

Incident Update: BRUDER Fire is now 100 acres with 30% containment. 30 engines, 6 hand crews, 3 water tenders, 2 dozers working to contain the fire with a total of 265 personnel. — CAL FIRE BDU (@CALFIREBDU) October 15, 2020

Se estimó que el incendio, llamado Bruder Fire, era de al menos 13 acres alrededor de las 10:30 p.m. del miércoles, pero creció rápidamente a 60 acres poco antes de la medianoche.

Los bomberos de San Bernardino advirtieron que el incendio tenía el potencial de crecer a 300 acres debido a los vientos de Santa Ana y las altas temperaturas.

“Siempre hablamos de que el viento es la bomba incendiaria. Por lo tanto, un poco de viento aquí, ráfagas significativas podrían traer ascuas a través de la línea y podríamos volver a las carreras”, dijo un portavoz de CAL FIRE. “Así que no queremos que la gente se sienta arrullada por la seguridad en este momento porque las órdenes de evacuación todavía están vigentes”.

Santa Ana Winds are expected to hit our region Thursday-Saturday. Please be prepared ahead of time before a major wildfire breaks out. https://t.co/I4nRHgfDUK — Redlands Fire Dept. (@RedlandsFD) October 7, 2019

Se establecieron órdenes de evacuación para hogares en las siguientes áreas:

Al sur de E. Sunset Drive Al sur desde Edgemont Drive hasta Puesta del Sol Street

Al norte de Live Oak Canyon Road desde la I-10 hasta San Timoteo Canyon Road

El incendio se produce en medio de una intensa ola de calor en el sur de California. Se espera que las temperaturas en Inland Empire alcancen los 100 grados el jueves y no se espera que se enfríen hasta el fin de semana.

El incendio está en un área accidentada y no hay muchas carreteras para ayudar a las cuadrillas a llegar a las laderas que están en llamas, según el Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino.

Horses calmly stand in a corral at Horseshoe Ranch on Live Oak Canyon Road as the Bruder Fire burns in the hills above them in Redlands on Wednesday, Oct. 14, 2020. (Photo by Terry Pierson, The Press-Enterprise/SCNG) pic.twitter.com/AHhGHtPMdi — TERRY PIERSON (@Fotogodterry) October 15, 2020

Los equipos, incluidos más de 200 bomberos y unidades aéreas, atacaron las llamas desde la noche. Un equipo de 30 motores, seis cuadrillas de mano, tres cisternas de agua y dos topadoras está trabajando para contener el fuego.