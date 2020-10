Kim Kardashian da el salto al cine infantil con ‘La Patrulla Canina’

La más sensual y erótica de las Kardashian ya es una estrella en las películas para niños

La estrella televisiva Kim Kardashian es, evidentemente, uno de los rostros más mediáticos y queridos de la pequeña pantalla y también del mundo de la moda, pero ahora también podrá presumir de haberse convertido en una más que destacada figura del cine infantil. Y es que la empresaria ha anunciado emocionada en su cuenta de Twitter que ha sido fichada para dar voz a uno de los personajes de ‘La Patrulla Canina’.

I’m officially cool mom now to my kids! Paw Patrol We’re On A Roll!!! 🐶 🦴 🐾 https://t.co/PpMW6jBx54 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 15, 2020

La exitosa serie de televisión dará el salto próximamente a la gran pantalla y sus productores no han dudado en reclutar a la esposa de Kanye West para que contribuya al proyecto con su melodiosa voz. Se desconoce de momento con qué personaje se identificará la celebridad, pero sí se sabe que compartirá créditos como Jimmy Kimmel, Dax Shepard, Tyler Perry, Marsai Martin y Randall Park, entre muchos otros.

Además del entusiasmo que le invade ante esta nueva oportunidad de imprimir versatilidad a su carrera, la protagonista de ‘Keeping Up with the Kardashians’ ha celebrado abiertamente su nueva condición de ‘mamá cool’, ya que sus cuatro hijos adoran la producción televisiva basada en este grupo de heroicos perritos.

“¡Ya soy oficialmente una mamá cool para mis hijos! ¡¡Ya estamos con ‘La Patrulla Canina’!!”, ha escrito en su cuenta de la plataforma, en la que también ha publicado una imagen de su libreto.