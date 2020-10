Tras haberlos negado, Trump aprueba fondos de emergencia para incendios en California

Solo horas después de haber negado a California la ayuda para paliar las consecuencias de los incendios forestales que en septiembre arrasaron casi 2 millones de acres, destruyeron casi 1,000 hogares y mataron al menos a tres personas, el presidente Donald Trump recurvó en su decisión y aprobó la solicitud del estado para declarar una emergencia por desastre mayor.

Trump aprobó la solicitud del gobernador Gavin Newsom este viernes, luego de que el segundo apelara la negativa de su Adminsitración.

“Acabo de colgar el teléfono con @realdDonaldTrump, quien ha aprobado nuestra solicitud de Declaración de Desastre Mayor. Agradecido por su pronta respuesta”, escribió Newsom en Twitter esta tarde.

Just got off phone with @realDonaldTrump who has approved our Major Disaster Declaration request.

Grateful for his quick response. https://t.co/rF7VFqSENl

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 16, 2020