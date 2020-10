Captan en video a un hombre asaltando con un bate en mano un restaurante de Burger King en Texas

TEXAS – Un hombre fue captado en video vandalizando y asaltando un restaurante de Burger King con un bate en mano.

Según investigadores de la Policía de Houston, el hecho se registró a eso de las 11 pm este 26 de septiembre. En las imágenes se puede observar al ladrón romper la puerta de entrada de cristal con un bate y rápidamente ingresó al área donde se encontraba una empleada.

Investigadores están pidiendo ayuda de la comunidad para dar con el paradero del sospechoso.

Durante el asalto el ladrón amenazó a la empleada para que le dijera donde se encontraba el dinero.

Suspect uses baseball bat during an aggravated robbery at a restaurant in East Houston on Sept. 16 at 6220 East Freeway. If you recognize him, please call @CrimeStopHOU w/info. See story–>https://t.co/ulyKSIFvMd @houstonpolice pic.twitter.com/8CDGHxdXNG

— Houston Police Robbery (@hpdrobbery) October 19, 2020