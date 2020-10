Celebridad negacionista muere por COVID-19 a los 33 años

El coronavirus afecta a también a personas jóvenes y sin patologías previas

El coronavirus se ha cobrado la vida de más de un millón de personas en todo el mundo, pero según los datos oficiales, la propia OMS reconoce que hay muchos más casos que los que muestran las estadísticas.

A pesar de todo, muchas personas se niegan a aceptar la realidad y continúan arriesgando sus vidas y las de los demás, negando la existencia del covid-19.

Una de estas personas era un conocido influyente ucraniano, Dmitriy Stuzhuk, un conocido influencer especializado en fitness y entrenamiento personal. Haciendo uso de sus redes sociales ,había expresado su convicción de que el covid-19 no existía y no era más que una invención. Una afirmación peligrosa, puesto que mucha gente le sigue y admira.

Sin embargo, Stuzhuk se contagió del coronavirus en un reciente viaje a Turquía y, a pesar de su buen estado físico y de tener solo 33 años, no lo ha conseguido superar y ha fallecido.

Él mismo explicó en su cuenta de Instagram lo que le sucedía:

“Como todos saben por las historias, estoy enfermo de coronavirus. Hoy, después de regresar a casa, por primera vez tuve fuerzas para, al menos, escribir algo. Quiero compartir cómo enfermé y advertir a todos: también pensé que no el covid-19 no existía… hasta que enfermé”.

Todos sus seguidores, más de un millón, han sabido cómo se contagió gracias a que lo contó abiertamente:

“Me sentí mal al segundo día de llegar a Turquía. Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente, comenzó a aparecer tos, pero no tenía fiebre. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad, así que pensé que podría ser por culpa del deporte, el cambio de clima y nutrición, o por dormir con aire acondicionado”.

Dmitriy Stuzhuk regresó a Ucrania y se hizo la prueba de coronavirus, que resultó positiva. No pudo ingresar en el hospital porque estaba saturado.

“El hospital está completamente lleno de gente, algunos de ellos viven en el pasillo. ¡No hay comida, ni papel, ni cubiertos! Nadie me advirtió sobre esto. Me recetaron un tratamiento y me dieron un aparato de oxígeno para respirar, ya que mi nivel de oxígeno es bajo”.

El joven se fue a su casa con un respirador para intentar recuperarse allí. Sin embargo, su estado empeoró rápidamente y desarrolló problemas con su sistema cardiovascular.

Los malos presagios se confirmaron y, desafortunadamente, Dmitriy Stuzhuk fallecía víctima del coronavirus.

Fue su ex pareja que confirmó la mala noticia.

“Dima ya no está con nosotros. Su corazón no pudo soportarlo”, explicó a todos los seguidores.

La mujer aprovechó para admitir que ya no estaban juntos, pero qu igualmente se sentía muy afectada por lo sucedido.

“Ya no estábamos juntos, pero no me duele menos. Lo siento mucho. Lo siento. Gracias por todo, mi persona importante, mi maestro principal, mi guía, el padre de mis hijos. Eres nuestro ángel de la guarda y tu amor siempre protegerá a nuestros ángeles. Qué doloroso es darse cuenta. Bendito recuerdo tuyo, Dima Stuzhuk”.