Conductor de Florida se “salva de milagro” tras el impacto de una pieza de metal en su vehículo

La cosa podría haber terminado mucho peor, y lo cierto es que las autoridades no se equivocan al asegurar que el conductor de un vehículo se salvó “de milagro” mientras manejaba por una carretera de Florida.

Un hombre solo tuvo algunas heridas leves después de que una pieza de metal impactara contra el cristal de su parabrisas. El Departamento de Bomberos de Delray Beach, al norte de Miami, publicó unos fotografías en las que se puede apreciar la enorme pieza de metal que había en el parabrisas de la camioneta del hombre.

Las autoridades explicaron que el hombre conducía en los carriles hacia el norte de la Interestatal 95 cuando ocurrió el incidente. “Tiene suerte de estar vivo”, dijo el jefe del equipo de emergencias, Todd Lynch.

El conductor ahora se está recuperando de las heridas leves, pero agradecido porque el incidente solo terminó con el cristal roto de su vehículo y algunos rasguños en su cuerpo.

CLOSE CALL – A large piece of metal debris fell off a truck on a busy highway in Delray Beach and broke the windshield of a man’s truck, just above his steering wheel. https://t.co/mNSYr3qvju

— WSVN 7 News (@wsvn) October 15, 2020