Policía: Hombre mató a su exnovia con un disparo en la cabeza mientras que estaba con su nuevo novio en una camioneta

TEXAS – Las autoridades se encuentran en la búsqueda de un hombre que presuntamente asesinó con un disparó a su exnovia mientras que se encontraba en el interior de una camioneta con su nuevo novio.

El tiroteo ocurrió el domingo a eso de las 2pm en el área de Cypress.

Según la Oficina del Alguacil del Condado Harris, el sospechoso Mann Austin Hayes, de 21 años, comenzó a perseguir a su exnovia Julie De La Garza, de 20 años, mientras que iba de pasajera en la camioneta que viajaba su novio actual por calle Spring Cypress cerca de la carretera Northwest Freeway.

WANTED: Mann Austin Hayes, 21, for shooting his ex-girlfriend.

On Oct. 18, a man, and a woman with a gunshot wound, arrived at an emergency room. The victim, Julie Dela Garza, 20, had been shot by Hayes. Dela Garza is in critical condition. Any info call 713-274-9100 #hounews pic.twitter.com/hqLaANPmcF

— HCSOTexas (@HCSOTexas) October 19, 2020