VIDEO: Fan de Dallas Cowboys le dispara a su televisor tras la derrota ante Arizona Cardinals

El domingo pasado, los fanáticos de los Vaqueros de Dallas se quedaron con un amargo sabor de boca, después de que los Cardenales de Arizona los derrotaran con un contundente marcador de 38-10.

A tres días de dicha derrota, se ha hecho viral el video de un aficionado al equipo de Dallas que estalla de furia al finalizar el encuentro y desquita su frustración contra su televisión, primero lanzándole una botella, después agarrándola a golpes y finalmente disparándole con un arma de fuego.

This Cowboys fan shooting his TV is all the content I need today.

Which moment of #49ers football made you want to shoot your TV?pic.twitter.com/dHo3VFSMBc

— 49ers Mode 🔴🏉🔥 (@49ers_Mode) October 20, 2020