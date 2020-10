América supera a Chivas como el equipo mexicano más popular en Estados Unidos

Cuando se habla del fútbol mexicano es inevitable pensar en dos equipos: América y Guadalajara. Son los clubes más ganadores de la Liga MX, son los que cuentan con más años en la primera división pues nunca han descendido y son los que tienen más aficionados no solo en México, sino en el mundo.

Esta semana, se dio a conocer una nueva victoria de las Águilas sobre las Chivas, pues Gilt Edge Soccer, agencia especializada en marketing deportivo, reveló que el América cuenta con más fanáticos en Estados Unidos que el equipo tapatío.

Interesting report by @SoccerMarketing . Think methodology (survey, Google Trends results, & Facebook ad reach) is a bit simplistic and doesn't consider TV ratings/other factors. Otherwise I think more #LigaMXeng clubs would be in top 10. https://t.co/WZRA2a8GGg#sportsbiz pic.twitter.com/yrHKCUkpFr

— Walter Franco (@thewfranco) October 21, 2020