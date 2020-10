Alexandria Ocasio-Cortez reunió a 400,000 usuarios para verla jugar

Puede parecer un juego demasiado simple y repetitivo como para tener tanto éxito, pero lo tiene.

Among Us (en español significa entre nosotros) es jugado por decenas de millones de personas y consiste en descubrir quiénes son los impostores entre la tripulación de una nave especial.

Hasta 10 personas pueden iniciar una partida en la que deben cumplir diferentes tareas de reparación de la aeronave, pero dos de ellas tienen la misión de sabotear los arreglos y asesinar al resto de los jugadores sin ser descubiertos.

El momento de mayor tensión es cuando se reporta alguna muerte y todos comienzan a acusarse mutuamente de ser el impostor.

Finalmente una votación define quién será el expulsado de la nave espacial y, muchas veces, la culpa le cae a un inocente.

El juego se lanzó en 2018, pero en 2020 alcanzó un éxito que atrajo a youtubers, celebridades, deportistas e incluso a la diputada estadounidense demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.

“¿Alguien quiere jugar Among Us conmigo?”, escribió la congresista de 30 años y conocida como AOC por sus iniciales.

Ocasio-Cortez, que en 2018 llegó a ser la mujer electa para el Congreso de Estados Unidos más joven de la historia, reconoció que no conocía el juego, pero que “parece muy divertido“.

Transmitió las partidas que jugó a través de la plataforma Twitch y consiguió una audiencia de más de 400.000 espectadores.

Desde luego que la coyuntura que atraviesa Estados Unidos de cara a las elecciones del 3 de noviembre no quedó al margen y AOC aprovechó para promover el voto ante los cientos de miles que la veían jugar Among Us.

Analistas consideraron que esto le sirvió para promover al candidato demócrata Joe Biden entre los más jóvenes que podrán votar por primera vez.

“Creo que es una forma muy inteligente de aumentar la conciencia sobre el voto antes de las elecciones, especialmente entre la Generación Z notoriamente difícil de alcanzar”, explica Louise Shorthouse, analista de la industria de los juegos en Omdia.

El analista dijo que la maniobra funcionó y que le “parece genuino”.

Añadió que otro político con características distintas, lo tendría más difícil.

Por su parte, Mitchell Robertson, de la Universidad de Oxford, resalta la conexión “orgánica” que tiene la congresista con las generaciones jóvenes.

“Lo impresionante de AOC no es simplemente que es una defensora contundente y articulada del mensaje demócrata, es que es capaz de hablar de manera creíble directamente con los millennials utilizando plataformas como Twitch“, indicó.

Anyone want to play Among Us with me on Twitch to get out the vote? (I’ve never played but it looks like a lot of fun)

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 19, 2020