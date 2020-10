Dónde ver El Clásico Barcelona vs Real Madrid en vivo, La Liga en directo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Dónde y cuándo ver “El Clásico” Barcelona vs Real Madrid

Fecha: Sábado 24 de octubre

Hora: 10 am ET / 7 am ET

TV: TUDN

En directo desde cualquier dispositivo fuboTV, disfruta de tu prueba gratuita.

Barcelona y Real Madrid engalanarán las actividades de la jornada 7 de La Liga, en un Clásico que despierta más interés que en años anteriores, gracias a las carencias futbolísticas que han mostrado ambas escuadras hacia el inicio de temporada. No te pierdas cada acción del partido en tus dispositivos móviles con fuboTV.

El Barcelona debe aprovechar la localía

El Barcelona llega a este encuentro tras golear al Ferencvaros en la Champions League a media semana, en lo que representó un oasis en medio de un desierto de incertidumbre, que estalló el pasado verano con la posible salida de Lionel Messi.

Lo cierto es que ni la permanencia del argentino ha evitado un inicio dubitativo para el conjunto blaugrana, que suma dos partidos por La Liga sin conocer la victoria y perdió sorpresivamente ante Getafe, por la mínima, el pasado fin de semana, en un partido en donde los dirigidos por Ronald Koeman lograron manejar el balón a placer, pero apenas lograron un remate al arco.

El punto positivo para los culés es la defensa, pues apenas ha recibido dos tantos hasta el momento, consolidándose como una de las mejores del rubro en el futbol español.

El Real Madrid no ve la luz

El Real Madrid, por su parte, llega a este partido en medio de la polémica causada por la derrota ante el Shakhtar Donetsk en la primera jornada de Champions League, y en donde el cuadro ucraniano llegó a tener ventaja de tres goles, mismos que fueron recortados por dos tantos merengues, y uno sobre el final que fue invalidado por el VAR, que hubiese representado el empate.

Además, el conjunto capitalino perdió ante el Cádiz el pasado fin de semana, hilando dos derrotas consecutivas en toda competencia y sabiendo que de obtener la tercera ante el Barcelona, las críticas no cesarán para el campeón del futbol español, que no logra encontrar conjunción ofensiva, con seis goles anotados en cinco partidos.

El Barcelona espera aprovechar el momento de gracia de Ansu Fati, quien se consolida cada vez más como inamovible en el proyecto blaugrana, así como las lesiones del Real Madrid, que no contará con Dani Carvajal, Eden Hazard y Sergio Ramos, entre otros, aunque los catalanes tampoco tendrán a Jordi Alba, Samuel Umtiti y Marc-André ter Stegen.

Un Clásico distinto será el que se viva este fin de semana en el Camp Nou, no solo por la ausencia de aficionados en las tribunas, sino por el mal momento que viven Barcelona y Real Madrid, dos equipos siempre contendientes pero que ahora necesitan recomponer el inicio dubitativo de temporada, y que saben que vencer al acérrimo rival puede representar un punto de inflexión para retomar la senda positiva. Puedes ver los 90 minutos de este partido en las pantallas de fuboTV.