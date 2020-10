Ley que prohibe llamadas y denuncias raciales al 911 está más cerca de ser una realidad en San Francisco

Las llamadas al 911 para realizar denuncias motivadas principalmente de una discriminación racial ahora están más cerca de ser ilegales en la ciudad de San Francisco de acuerdo a una nueva resolución.

La CAREN Act es una iniciativa de ley presentada por el Supervisor Shamann Walton que busca eliminar la práctica de llamar al 911 para hacer denuncias por la apariencia de las personas.

Today the Board of Supervisors unanimously passed the Caution Against Racial and Exploitative Non-Emergencies Act, aka CAREN Act, on first reading (1 more reading next week), 911 calls, are not customer service for people’s racism. #CARENacthttps://t.co/FWCz95gGFU

