Una joven se toma una foto y se hace viral por las razones equivocadas, el reflejo de la luz revela algo extraño

La publicación inocente de una mujer en Instagram se volvió viral gracias a un desafortunado reflejo en el espejo que tenía detrás.

Connie White, de Falkirk, Escocia, posó para una foto con un vestido rojo. La joven se quedó parada de pie frente a un espejo en su apartamento y se tomó las fotos. Luego las subió a las redes sociales.

Pero no fue hasta que otros vieron la foto y dejaron sus comentarios que la joven de 22 años se dio cuenta de que “había algo que estaba mal” en la imagen.

El espejo detrás de Connie reflejaba la parte posterior de su tobillo y pie, además de un reflejo que formaba algo entre sus piernas. Esto hizo que algunas personas lo miraran dos veces, ya que parecía algo mucho más inapropiado.

