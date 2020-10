Estuvieron a punto de no casarse porque minutos antes de la boda se perdió el perro, días después apareció

Se ha encontrado un perro que desapareció minutos antes de la boda de sus dueños.

Stephanie Woodward y su ahora esposo se casaron el viernes, en Rochester, y Rocky desapareció justo antes de la ceremonia.

Inmediatamente, la pareja comenzó a colocar carteles y ofrecer una recompensa de $500 dólares a quien pudiera ayudar a que Rocky regresara con la familia sano y salvo.

ROCKY IS SAFE ♡ We can't thank Rescued Treasures enough for helping to track his location and set up traps for him. He was trapped at 2:30am. We also thank @artisanchurch for letting us set up Rocky HQ here & the community for helping us figure out his location! THANK YOU ♡♡ pic.twitter.com/Jh1NBKdUFg

— Stephanie Woodward (@IStepFunny) October 27, 2020