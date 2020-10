No creas estas mentiras sobre la votación en las elecciones de 2020

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A fines de septiembre, comenzó a difundirse en Twitter una foto de un contenedor de basura lleno de sobres azul celeste. La publicación incluía una afirmación polémica que decía que los sobres desechados contenían más de mil boletas electorales sin abrir, y esto, según la publicación era prueba de que habría una fuerte manipulación en las próximas elecciones presidenciales.

La verdadera historia del contenedor de basura, ubicado en Petaluma, California, era bastante diferente. Esos papeles azules no eran más que sobres vacíos sobrantes de las elecciones de 2018. Sin embargo, para cuando los funcionarios del condado intervinieron para corregir el registro, las fotos del contenedor de basura se habían viralizado y habían llegado a un sitio web de extrema derecha muy conocido.

Las historias del “desecho de boletas electorales” son algunas de las declaraciones falsas y rumores que suelen difundirse deliberadamente y que se están intensificando en el período previo al día de las elecciones, el 3 de noviembre. En este contexto de noticias falsas, que se suele definir en términos generales como “información errónea”, ahora más que nunca es muy importante navegar por las redes sociales con una mirada crítica. Lo que también resulta más difícil.

“El volumen y la frecuencia de la información errónea se han acelerado significativamente” desde los ciclos electorales de 2016 y 2018, dice Jesse Littlewood, vicepresidente de campañas en Common Cause, un grupo de defensa de los derechos de los votantes que supervisa la información electoral falsa. “Analizamos el contenido que afecta la confianza de las personas en la legitimidad de nuestro sistema o que, de alguna manera, implica que algunos métodos de votación son menos seguros que otros, cuando no hay evidencia de que esto sea cierto”.

Es fácil dejarse engañar por información que sorprende, como la foto del contenedor de basura, especialmente en un año en el que una pandemia parece haber puesto patas arriba todas las normas tradicionales.

Para fortalecer tus defensas, quizás te sirva conocer los tipos de información electoral falsa y los mensajes diseñados para intimidar a los votantes, que ya están circulando. Es probable que continúen hasta el día de las elecciones y los días posteriores, mientras se sigan contando las boletas por correo.

A continuación, describimos 4 ejemplos de información errónea, que incluyen las distorsiones sobre cuándo y cómo votar, las declaraciones falsas de la votación por correo, y los mensajes que podrían asustar a las personas para evitar que se acerquen a los lugares de votación. También compartimos algunos consejos de expertos sobre cómo examinar el feed de tus redes sociales de la manera más crítica posible y cómo ayudar a tus amigos y familiares a hacer lo mismo.

Información falsa sobre dónde y cuándo votar

Las publicaciones que sugieren que la elección es cualquier día que no sea el martes 3 de noviembre o que algunas personas pueden votar en fechas diferentes son falsas.

Estas noticias se están difundiendo rápidamente, incluyendo la afirmación de que los republicanos deben votar el martes y los demócratas, el miércoles.

En un ejemplo destacado de principios de octubre, el secretario de estado de Nuevo México desacreditó una publicación de Facebook que indicaba erróneamente que los lugares de votación iban a cerrar el 15 de octubre. De hecho, la votación anticipada ya está en marcha en el estado y continuará hasta el 31 de octubre. Luego, por supuesto, las urnas estarán abiertas el día de las elecciones.

También son falsas muchas publicaciones que le dicen a la gente que cambió su lugar de votación o que sugieren que los demócratas y republicanos deben votar en lugares diferentes.

Puedes buscar dónde y cuándo votar, ya sea de forma anticipada o el día de las elecciones, en el sitio web de la oficina electoral de tu estado. (Vote.org tiene enlaces a todos esos sitios y proporciona una herramienta con la que puedes corroborar tu registro).

Todas las empresas de redes sociales importantes tienen reglas estrictas que prohíben este tipo de información errónea, descubrió CR este verano. Los expertos dicen que las empresas suelen eliminar las publicaciones problemáticas rápidamente, pero con la misma rapidez surgen ejemplos nuevos. “Vemos que aparecen a diario”, dice Emma Steiner, analista de Common Cause. Si ves este tipo de información errónea en tu feed, puedes denunciarlo a la plataforma de la red social donde apareció.

Información falsa sobre cómo votar

Para casi todos los estadounidenses que residen en los Estados Unidos, solo hay dos formas de votar en una elección federal: pueden hacerlo en persona, ya sea de forma anticipada o el día de las elecciones, o pueden votar con una boleta por correo. (Algunos estados requieren un motivo válido para votar por correo).

Aun así, los investigadores suelen encontrar publicaciones en las redes sociales que animan a las personas a llamar, enviar mensajes de texto con sus votos o emitir un voto en línea, algo que no se puede hacer.

El mes pasado, se difundió una serie de publicaciones con afirmaciones engañosas sobre el proceso de votación en California: después de que el gobernador Gavin Newsom firmara una orden ejecutiva que requería que el Estado enviara una boleta a cada votante, estas publicaciones afirmaban falsamente que la gente ya no podía emitir su voto en persona. De hecho, cualquier votante puede ir a su lugar de votación designado si lo prefiere.

Al igual que con la información falsa sobre dónde y cuándo votar, la información errónea sobre cómo votar a menudo se aprovecha de la pandemia para afirmar que hubo cambios de última hora para proteger la salud y la seguridad, dice Yosef Getachew, director del programa de medios y democracia en Common Cause. “Los alborotadores se están aprovechando de la situación en la que nos encontramos para sembrar confusión”, dice Getachew.

Ten cuidado con los anuncios de cambios de “emergencia” relacionados con la pandemia y verifica la información con las oficinas de votación de tu estado o condado.

Falsedades sobre el fraude electoral

Quizás la forma de información errónea más difundida este año está diseñada para alterar la confianza de los votantes sobre la legitimidad de las próximas elecciones. Estas publicaciones alegan corrupción o fraude electoral generalizado sin ninguna evidencia o mediante el uso de información distorsionada o fuera de contexto.

“Decir que todo el sistema está podrido o corrupto de alguna manera genera incertidumbre en el cuerpo político y en la mente de los votantes, algo que, en última instancia, sirve como una estrategia de depresión para los votantes”, dice Littlewood.

Electoral Information Partnership, una coalición de investigadores de información errónea de la Universidad de Stanford, del grupo de expertos sin afiliación política Atlantic Council, la firma de análisis de redes sociales Graphika y la Universidad de Washington, rastreó ejemplos importantes de este tipo de información errónea. Carly Miller, investigadora de EIP, dice que el grupo encontró muchos ejemplos de lo que denomina “interferencia procesal”, lo que incluye acusaciones falsas de voto doble y desecho de boletas por correo.

¿Viste información errónea relacionada con la votación en tus feeds de redes sociales? Ayuda a CR a cubrir el problema, comparte lo que hayas encontrado. Si trabajas en una empresa de redes sociales, y hay algo que quisieras compartirnos, comunícate con nuestro reportero: kaveh.waddell@consumer.org.

A principios de octubre, varias publicaciones, incluido un video que fue retuiteado más de 1,000 veces, decían que mostraban cientos de solicitudes de boletas por correo rotas con la marca de la campaña de Trump. “Alguien las saboteó”, dice un narrador.

De hecho, los sobres desechados eran material adicional que la imprenta había enviado para reciclar, una portavoz de la empresa le dijo a PolitiFact, un sitio web de verificación de datos sin afiliación política. Ese ejemplo, como el contenedor de basura de Petaluma, se refutó con facilidad, al igual que la afirmación de agosto que indicaba que una fotografía de buzones apilados detrás de una cerca de tela metálica demostraba que el Servicio Postal estaba quitando cajas para reducir la votación por correo. PolitiFact descubrió que la tienda de la fotografía se encarga desde hace un tiempo del mantenimiento de rutina de los buzones azules.

No obstante, hay un matiz más sutil de información falsa que simplemente genera dudas sobre los procesos electorales sin apoyarse en pruebas específicas. El presidente Trump, por ejemplo, argumentó que, si los resultados de las elecciones no son totalmente transparentes el 3 de noviembre, será producto de la manipulación generalizada de votos y otras formas de fraude.

Sin embargo, es probable que las juntas electorales enfrenten un volumen sin precedentes de votación por correo este año, impulsado en parte por la pandemia, y varios estados clave ni siquiera comenzarán a contar las boletas enviadas por correo hasta que cierren las urnas el día de las elecciones. Esto significa que los votos pueden seguir contabilizándose, legítimamente, durante días o incluso semanas.

Los esfuerzos para mantener esta información errónea bajo control se complican por el hecho de que, a menudo, provienen de fuentes oficiales, incluso las del gobierno. Por esto, resulta muy importante verificar la información sobre la votación con las oficinas electorales estatales y locales, que tendrán la última palabra en asuntos electorales.

Llamadas en línea para intimidar a los votantes

Esta es una categoría por la que hay que mantenerse alerta en las próximas semanas. A medida que los votantes se dirigen a las urnas para votar de manera anticipada o se preparan para hacerlo el día de las elecciones, los pedidos de un control civil agresivo podrían asustar a la gente para que se quede en casa. (Lee nuestra historia sobre cómo votar de forma segura en persona, donde se incluye información sobre la intimidación de votantes).

El mes pasado, un anuncio de campaña de Donald Trump convocaba a los seguidores “sanos” a unirse a un “ejército” de vigilantes electorales para supervisar la votación en un video que se compartió ampliamente en las redes sociales. A principios de octubre, Facebook anunció reglas más estrictas contra la intimidación de los votantes: dijo que ya no permitiría que nadie en la plataforma pida que se vigilen las elecciones con palabras que sugieran violencia, como “ejército” o “batalla”. No obstante, no eliminó el video original.

“Lo preocupante de la intimidación a los votantes es que puede salir de la virtualidad rápidamente”, por lo que se convertiría en violencia en el mundo real, dice Melissa Ryan, directora ejecutiva de CARD Strategies, una firma de investigación de información errónea.

La intimidación de votantes es ilegal. Si eres víctima de intimidación en las urnas, infórmaselo a tu funcionario electoral local. También puedes llamar al 866-OUR-VOTE (866-687-8683), una línea directa nacional de protección al votante sin afiliación política, para denunciar el incidente y obtener más información sobre tus derechos.

Cómo detectar información falsa

Los expertos dicen que el primer paso es protegerte de tu propia reacción inicial ante una noticia.

“Cuando ves algo en las redes sociales y tu respuesta inmediata es: «¡Por Dios, tengo que compartir esto de inmediato!», debes tomar esa reacción como señal de que tienes que tomarte un momento”, dijo David Brody, director de la iniciativa de justicia digital en Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, en un panel de debate a principios de octubre organizado por New America, un grupo de expertos.

Mantente alerta a ambos extremos: noticias que parecen totalmente escandalosas y te enojan, y noticias que parecen “demasiado buenas para ser verdad”, dijo durante el evento Ian Vandewalker, quien dirige el programa de democracia en el Brennan Center for Justice de NYU. Él y Brody estaban respondiendo a una pregunta de CR.

Cuando se activen esas alarmas, detente un momento. Busca la misma información en otro lugar: busca en Google y corrobora si hay fuentes de noticias confiables que informen lo mismo, o si, en cambio, la información fue desacreditada por una gran cantidad de verificadores de hechos.

Además, si descubres que una afirmación polémica es falsa, considera comunicárselo a tus amigos y familiares, agrega Ryan. “Piensa en qué persona cercana podría estar viendo esto y a quién realmente podrías influenciar”, dice ella.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.