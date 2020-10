Zeta ganará fuerza de huracán antes de llegar a la costa sur de Estados Unidos

Zeta, la vigésimo séptima tormenta con nombre de la temporada de huracanes de 2020, emergió sobre las cálidas aguas del Golfo de México el martes, donde se intensificará de nuevo a fuerza de huracán antes de llegar a las costas de Louisiana, cerca de Houma, el miércoles por la noche.

En su aviso de las 7 p.m. CDT, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) dijo que la tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 65 mph. y estaba ubicada a unas 410 millas al sur-suroeste de la desembocadura del río Mississippi y se movía hacia el noroeste a 14 mph.

Here is the 7 PM CDT Tuesday, October 27 Tropical Storm #Zeta intermediate advisory. Zeta is expected to strengthen and bring hurricane conditions along with dangerous storm surge to a portion of the northern Gulf Coast on Wednesday. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/nb3AW9vJee — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2020

Se espera que la tormenta Zeta se fortalezca a huracán en las aguas del Golfo antes de tocar tierra el miércoles, probablemente en Louisiana.

🌀 845PM CDT look at where TS #Zeta is in respect to the Gulf Coast States. The storms center is roughly 470mi SSW of #NOLA and will continue to turn more towards north tonight. Landfall across SE LA is likely tomorrow. Have a plan ready before you go to sleep tonight #lawx #mswx pic.twitter.com/CHUB13bskT — NWS New Orleans (@NWSNewOrleans) October 28, 2020

Hay avisos de marejadas peligrosas en las costas de Louisiana, Mississippi y Alabama, así como de vientos con fuerza de tormenta tropical a partir de la tarde del miércoles.

A Hurricane Warning for #Zeta is in effect from Morgan City, Louisiana to the Mississippi/Alabama border. Tropical-storm-force winds will likely begin Wednesday afternoon, with hurricane conditions expected late Wednesday on portions of the northern Gulf Coast. pic.twitter.com/aQuA8v0jBJ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 27, 2020

Zeta tocó tierra por primera vez como huracán de categoría 1, con vientos de 80 mph, a lo largo de la costa de la península de Yucatán en México, al norte de Tulum, poco después de las 11 p.m. CDT del lunes.

La tormenta perdió algo de intensidad del viento una vez sobre la tierra y se debilitó hasta convertirse en una tormenta tropical mientras giraba hacia el norte desencadenando una marejada ciclónica, fuertes lluvias y fuertes vientos durante la noche.

Here's a bonus #TimelapseTuesday GeoColor loop via #GOESEast that shows the evolution of what is now Tropical Storm #Zeta over 52 hours from Oct 25–27. After making landfall on the Yucatan Peninsula in Mexico, it is currently heading toward the northern Gulf Coast. pic.twitter.com/zLZqzGeF9w — NOAA Satellites (@NOAASatellites) October 27, 2020

Las fuertes lluvias de Zeta continuarán el martes en parte de la Península de Yucatán y del oeste de Cuba.

Se esperan lluvias fuertes desde la noche del miércoles desde parte de la costa central del Golfo de Estados Unidos hacia el Valle de Ohio.