Khabib Nurmagomedov podría arrepentirse y no retirarse de la UFC, afirma su entrenador

Este fin de semana se llevó a cabo UFC 254, evento de artes marciales mixtas en el que Khabib Nurmagomedov defendió el título de peso ligero de la UFC al derrotar a Justin Gaethje con un espectacular estrangulamiento triangular.

Al terminar la pelea, el luchador ruso sorprendió al mundo al revelar que se retiraría del deporte, pues prometió a su madre no seguir peleando tras el fallecimiento de su padre quien murió por COVID-19 hace algunos meses.

KHABIB NURMAGOMEDOV ANUNCIÓ SU RETIRO. "No hay ni una posibilidad de que pueda seguir haciendo esto sin mi padre. Le prometí a mi madre que contra Justin (Gaethje) seria mi ultima pelea, que no seguiría haciendo esto sin mi padre. Era su sueño." #UFC254pic.twitter.com/zvlZ3nISPm — ً (@Deportestotaltw) October 24, 2020

Pese a la emotiva despedida de Khabib, su entrenador Javier Méndez dejó abierta la posibilidad de un regreso del artista marcial en el futuro. En entrevista para The Sun, el coach estadounidense reveló que quizá Khabib se dejó llevar por el momento.

Khabib’s trainer hints at UFC return with retirement an ’emotional decision’ and says ‘time will tell’ over comeback https://t.co/TvD0MilIG9 — The Sun MMA (@TheSunMMA) October 28, 2020

‘Mira sus emociones, estaba llorando, estaba por todos lados. Sé que dijo lo que dijo, pero estaba extremadamente emocionado y el tiempo dirá si se mantendrá o no. Honestamente, no lo sé y tampoco voy a hablar con él, no es mi trabajo. Mi trabajo es amarlo y entrenarlo cuando quiere pelear. Si su madre ve que él puede continuar y que Khabib realmente quería continuar, entonces puede ir y cumplir con el legado de su padre y terminar 30-0… No lo sé, pero cuando estaba presente, siempre decía: “¿Por qué hablan de la jubilación? Solo tengo 32 años”, entonces, ¿cómo es que de repente estás jubilado? ¿Qué más puede explicar por qué? Sus emociones”, declaró Méndez.

