¡Brutal! Luchador que se rompió las piernas corre el riesgo de ser amputado

Hace unos días se viralizó el video de un luchador amateur que se rompe ambas rodillas al hacer un salto desde la tercera cuerda, ahora se ha informado que podría perder ambas extremidades, por lo que se ha iniciado una campaña para ayudarle.

El luchador amateur Justin, hasta entonces poco conocido, realizó un salto desde la primera cuerda hacia el ring y se rompió ambas piernas dejando una de las imágenes más escalofriantes en la historia del deporte.

I had to see it on my timeline.

Now it’s your turn. 🤢 pic.twitter.com/I1gHmJxcLg

