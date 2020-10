Khloé Kardashian da la cara tras polémica fiesta de Kim Kardashian en medio de la pandemia

Kim Kardashian celebró su cumpleaños esta semana y compartió imágenes de la fiesta con todos sus seguidores. Sin embargo, todo se convirtió en una polémica ya que muchos lo tomaron a mal.

Estamos en medio de una pandemia por el coronavirus y Kim ha presumido su riqueza ante sus millones de fans, muchos que han sido afectados económicamente por la crisis. A muchos se les hizo de mal gusto que Kim llevara a toda su familia a un lugar clandestino mientras que otras personas que no tienen ese lujo tienen que estar en casa.

“Después de 2 semanas de pruebas y pedirles a todos que se mantuvieran en cuarentena, sorprendí a mi círculo más cercano con un viaje a una isla privada en donde pretendimos que todo estaba normal por un momento breve en el tiempo”, publicó Kim.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/cIFP7Nv5bV

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020