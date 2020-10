La difícil infancia de abusos y violencia física que vivió Winona Ryder, hoy cumple 49 años

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Winona Ryder vive un “segundo aire” en su carrera tras haber alcanzado la fama gracias a la serie “Stranger Things”.

Quien interpreta a “Joyce Byers” en la serie juvenil, ha estado alejada del cine pero no así de la televisión, pues ha enfocado su carrera en la pantalla chica gracias a la producción que realiza en Netflix desde el 2016.

Hoy la nacida en, irónicamente, Winona, Minnesota, llega a los 49 años, tras una vida fructífera de papeles importantes, muchos de la mano del excéntrico director Tim Burton.

Pero la vida no siempre fue de éxitos para la nominada al Emmy y al Globo de Oro por su papel en dicha serie. Hace unos años, Winona confesó que sufrió de acoso y bullying cuando era adolescente.

La expareja de Johnny Depp y quien se dice está casada “por error” con Keanu Reeves, aseguró que incluso recibió agresiones físicas por su apariencia.

“Yo llevaba una camiseta de chico del Salvation Army. Mientras iba al baño, oí a alguien decir ‘eh, maricón’. Golpearon mi cabeza contra una taquilla. Me caí al suelo y empezaron a pegarme. Tuvieron que ponerme puntos. La escuela me echó a mí y no a los matones“, detalló en su momento al biógrafo Nigel Goodall, un autor británico que gusta por escribir la vida de los artistas.

Pero la de Minnesota aseguró que, años más tarde, consiguió vengarse de sus abusadores.

“Años después, entré en una cafetería y me encontré con una de las chicas que me había pegado. Ella me dijo ‘Winona, Winona, ¿puedes darme tu autógrafo’, y yo le dije ‘¿te acuerdas de mí?, ¿recuerdas pegar a un chico en séptimo grado?’. Ella dijo ‘más o menos’. Y le dije ‘Esa era yo, que te den por el culo'”, agregó.

El abuso que enfrentó en su adolescencia se pudo reflejar años después, justo cuando vivía un momento dorado en su carrera. Tras haber sido nominada al Oscar en dos ocasiones, en 2001 Ryder fue arrestada por robar en una tienda departamental y sustraer 5 mil 500 dólares de ropa de diseñador sin querer pagar.

Alejada de las redes sociales y con una peculiar y excéntrica forma de ser, Winona Ryder es esa actriz que siempre dará de qué hablar.