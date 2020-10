Becky G habla sobre el drama que vive Chiquis Rivera por divorcio de Lorenzo Méndez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Becky G describe a Ozuna con motivo de su primer sencillo con el dominicano, “No Drama”, confiesa que tiene miedo de ir a los Latin Grammy y sobre el divorcio de su amiga Chiquis Rivera reitera: no drama.

“Honestamente, el fan dentro de mí todavía está procesando que tengo una canción con Ozuna, porque yo por mucho tiempo he sido una super fan de él, de su música y, obviamente, ahora conocerlo más como persona-

“Es una persona muy tranquilo, muy trabajador, muy humilde, y yo creo que esta canción y este video ojalá que los fans puedan disfrutar de todo lo que es ‘No Drama’. Siempre estoy diciendo que no drama es mi ‘mood’ de 2020”.

– ¿No discutes con tu novio?

No, soy el tipo de persona que si algo me cae mal , pues me voy, ni voy a gastar mi tiempo y por eso me encanta “No Drama”, decir que “aquí conmigo no”.

– Tú que eres buena amiga de Chiquis Rivera, ¿qué mensaje le darías en este momento que está viviendo tan difícil con su divorcio?

Primeramente, quiero decir que no es mi lugar hablar sobre las vidas de otras, aunque sí es como mi familia, es mi amiga. Nosotros sabemos cómo es Chiquis, y cuando ella esté lista para hablar sobre esas cosas ella lo va hacer, a su manera, y la otra que quiero decir es que “no drama”.

– Estás nominada al Latin Grammy, ¿vas a ir?

Si voy, voy y es porque me siento cómoda, y si no voy, pues es porque todavía no me siento lista. Yo soy súper miedosa, desde el principio de la cuarentena yo he estado súper seria de todo.