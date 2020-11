Los Angeles reporta el mayor número de nuevos casos de coronavirus desde agosto con 1,843 nuevos contagios

Este miércoles las autoridades del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles informaron acerca del mayor hallazgo de nuevos casos de coronavirus desde el pasado mes de agosto.

De acuerdo con el departamento, en las últimas 24 horas confirmaron el hallazgo de 1,843 nuevos contagiados y 22 nuevas muertes. Desde el inicio de la pandemia en Los Ángeles se han diagnosticado 313,562 casos y 7,117 muertes.

Las hospitalizaciones también estarían en aumento en el condado, aunque actualmente hay solo 817 personas recibiendo atención médica por la enfermedad en centros de salud, sería la primera vez que la cifra sobrepasa los 800 desde el mes de septiembre.

L.A. County Sees High Number of New COVID-19 Cases; Hospitalizations Slightly Increase – Public Health Reports 22 New Deaths and 1,843 New Confirmed Cases of #COVID19 in Los Angeles County. View https://t.co/87zycPdvX4 for more. pic.twitter.com/96BLIvChcE

— LA Public Health (@lapublichealth) November 4, 2020