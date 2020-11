Trump se niega a reconocer la victoria del candidato demócrata y dice que la elección “está lejos de haber terminado”

Donald Trump no reconoce la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Al poco de conocerse las proyecciones de que el candidato demócrata había superado el umbral de 270 delegados en el Colegio Electoral que le permitirían ser proclamado presidente, la campaña de Trump emitió un comunicado en el que de nuevo denuncia sin pruebas irregularidades en el recuento y asegura que la “elección está lejos de haber terminado”.

“Todos sabemos por qué Joe Biden se está apresurando a presentarse falsamente como el ganador, y por qué sus aliados de los medios se están esforzando en intentar ayudarle: no quieren que se sepa la verdad”, señala el comunicado.

El comunicado del presidente, que, según los medios estadounidenses, recibió la noticia del triunfo de Biden mientras jugaba al golf en una de sus propiedades en Virginia, antes de rgersar a la Casa Blanca, continúa: “El simple hecho es que esta elección está lejos de haber terminado“.

Es cierto que las autoridades electorales no habían certificado el escrutinio y la victoria de Biden se basa en proyecciones de los medios de comunicación.

Cabe subrayar que eso es algo normal después de una elección. Las proyecciones de los medios se basan en el análisis de los votos que ya han sido contados.

En ese sentido, el senador Josh Hawley, republicano por Misuri, escribió en Twitter que “los medios no son los que determinan quien ganó las elecciones”.

“Cuando todos los votos legales hayan sido contados, terminen los recuentos y se hayan resuelto las alegaciones de fraude, sabremos quién ganó”, agregó.

En este contexto, activistas pro-Trump empezaron a congregarse en distintas capitales frente a las sedes de los Congresos estatales para denunciar lo que consideran un robo electoral.

Estas protestas forman parte de la campaña Stop the Steal (“Paren el robo”), organizada por defensores del presidente y retirada por Facebook de su página por propagar desinformación y mensajes que incitan a la violencia.

Trump asegura que desde el lunes continuará con las acciones legales que ya ha emprendido para “asegurar que las leyes electorales se respetan plenamente y se reconoce al legítimo ganador”.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020