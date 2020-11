Klopp vs. Guardiola: el partidazo entre los mejores entrenadores del mundo terminó igualado

La brújula de Kevin De Bruyne guió al Manchester City contra el Liverpool, pero se atascó a la hora de decidir el duelo con un penal fallado que dejó las tablas en el marcador entre los dos aspirantes al título y los dos mejores entrenadores del mundo: Jurgen Klopp y Pep Guardiola.

El belga asistió a Gabriel Jesús para que hiciera el empate en un partido eléctrico en el que se había adelantado el Liverpool con un gol de penalti de Mohamed Salah.

El empate es un resultado que deja mucho mejor a los de Klopp antes del parón internacional, tercero, con 17 puntos, a uno del líder, el Leicester City y con la tabla muy en contra del City, que hay que buscarlo hasta la undécima posición, donde aparecen con 12 puntos, aunque con un partido menos.

19 – Gabriel Jesus' equaliser was the most number of passes (19) in the build up to a Premier League goal against Liverpool since September 2017; a strike which was also a Jesus goal (assisted by De Bruyne) at the Etihad, which was also 19 passes. Dejavu. #MCILEI pic.twitter.com/WaoAnnoh2r

