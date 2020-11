Agenda de eventos: diversión para toda la familia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Show de las Sonoras

Las bandas colombianas de cumbia, La Sonora Dinamita (en la foto) y La Sonora Tropicana, darán un concierto juntas en el City National Grove (2200 E. Katella Ave., Anaheim) al que solo se podrá asistir en auto. Estos combos, ahora reconocidos internacionalmente, son dos de las agrupaciones más veneradas en América Latina y en el resto del mundo.

La Sonora Dinamita, fundada en 1960 en Cartagena de Indias por Lucho Argaín, se desintegró en 1963 y se volvió a formar en 1975 bajo la dirección musical de Julio Ernesto Estrada “Fruko” Rincón. En 1981 se popularizó con su éxito “Mi cucu”. Por su parte, La Sonora Tropicana se formó en 1989 en Medellín bajo el mando de Abel de Luna y el director musical Ray Carreño. Sus éxitos incluyen temas como “Tengo que colgar” y “No te creas tan importante”. Domingo 7 pm. Boletos de $150 a $300 pot vehículo, con un máximo de siete pasajeros; todos deben ir abrochados. Informes (714) 712-2700 y driveinoc.com.

Concierto de LP

La cantante y compositora LP ofrecerá un par de shows en el sur de California a los que solo se podrá asistir en auto. Los dos conciertos serán el sábado en el City National Grove (2200 E. Katella Ave., Anaheim), lo que podrá fin a casi un año de que esta artista no actúa para una audiencia en vivo.

Los conciertos se transmitirán en vivo a audiencias de todo el mundo; uno a partir de las 3 pm., y otro a las 8:30 pm., hora del Pacífico. La cantautora interpretará éxitos como “The One That You Love”, que ya tiene millones de visitas en Youtube. Estrenará también nueva música, incluyendo el primer sencillo de su nuevo álbum, “How Low Can You Go”. Boletos $160 a $300 por vehículo. Hasta siete por auto; todos deben ir abrochados con el cinturón. Informes para estos conciertos y los shows virtuales en (714) 712-2700 y driveinoc.com.

Francisca Valenzuela en vivo

La cantautora chilena, Francisca Valenzuela, no ha parado de hacer música desde el inicio de la pandemia. También ha estado presente en las redes sociales con shows que han sido vistos en todo el mundo. Ahora se dispone a presentar “La fortaleza”, también en vivo, su más reciente álbum.

En estos días pandémicos, la artista no solo escribió y grabó este nuevo disco, sino que realizó un video que lleva el mismo título que su nueva producción, y lo presentará en La fortaleza: En concierto, un show que será transmitido hoy desde Los Angeles para todo el mundo. Valenzuela repasará las catorce canciones que integran el álbum en un espectáculo que incluirá trabajo escénico, elementos visuales y los colores que caracterizan el trabajo de esta autora. 5 pm, hora del Pacífico. Boletos $9 más cargos por servicio. $32 Meet and Greet, más cargos por servicio. Informes franciscavalenzuela.live.

Gloria Gaynor en SummerStage En los años setenta, Gloria Gaynor fue una de las más grandes divas de la música R&B. Su tema más conocido, que ha sido interpretado por otras grandes de la canción –entre ellas la propia Celia Cruz–, es “I Will Survive”, que se ha convertido en un himno sobre todo para las personas que superan circunstancias complicadas. En las cinco décadas desde que esta canción se estrenó, se ha mantenido en las listas de popularidad. En 2017, Gaynor fue galardonada en la Biblioteca del Congreso; luego de haber grabado la canción, el tema fue incluido en la colección de grabaciones con significado histórico y cultural de Estados Unidos. Y como sigue cantando, hoy tendrá una participación en SummerStage Anywhere, que se podrá ver en todas las redes sociales de esta serie, además de en la página de facebook de AARP de Nueva York. Habrá una charla en vivo con ella. 5 pm, hora del Este. Gratis Informes cityparksfoundation.org.

Reflexiones en Descanso Gardens

Este año el Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge) no realizará su tradicional Enchanted Forest of Light, como lo hizo en los últimos años. Esto debido a la contingencia sanitaria mundial. En su lugar tendrá Reflections at Descanso, una celebración con la que se pretende traer esperanza y paz al mundo.

A partir del sábado y hasta el 10 de enero, este evento que tendrá lugar durante el día –al contrario de como sucedía con Forest of Light–, busca que los visitantes se tomen un momento para reflexionar y disfrutar de la belleza que se encuentra alrededor de este jardín. El paseo incluye piezas de arte, arreglos de plantas especiales, esculturas de renos, actividades que se pueden realizar con una guía para recorrer el lugar y un Árbol de los Deseos creado por el artista Kaz Yokou Kitajima. Los boletos se deben comprar con antelación. Boletos $5 a $15. Abierto todos los días de 9 am a 5 pm, excepto el 25 de diciembre. Informes (818) 949-4200 y descansogardens.org.

Chicano Batman en Sound/Stage

El octavo episodio de Sound/Stage, la serie de conciertos fílmicos de la Los Angeles Philharmonic, presenta a la banda angelina Chicano Batman en su debut en el Hollywood Bowl. Interpretará un set de seis canciones de su nuevo álbum “Invisible People”.

Este grupo, formado por chicos hispanos de Los Angeles, define su estilo como ecléctico, con influencias que van desde el Tropicálica brasileño de los sesentas hasta las rumbas afrocubanas y el funk jazz de Herbie Hancock cuando fue parte de Headhunters. También se presenta una conversación con la banda en la que habla de sus influencias, la belleza del arte y cómo escribir canciones es una forma de crear tu propia realidad. Viernes 10 am, hora del Pacífico en laphil.com/soundstage.